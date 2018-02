Serena Grandi shock: “In casa mia ci sono gli spiriti”

Serena Grandi si definisce una “streghetta”. Già, perché in casa sua convive con una serie di “presenze”. L’attrice, in un servizio di Domenica Live mentre apre la sua casa alle telecamere di Barbara D’Urso, racconta di come e quanto i muri del suo appartamento “abbiano memoria”. Durante le rivelazioni inedite dei suoi contatti con l’aldilà condivisi anche con il figlio Edoardo, mentre la Grandi parla, le luci attorno a lei si spengono, nonostante ci fossero i generatori della troupe a disposizione. “Che succede? – chiede la giornalista – è andata via la luce?”. Serena Grandi, stupita anche lei di ciò che è accaduto dice: “E’ strano, non è mai successa una cosa simile”. Alla fine si sposta in un’altra parte della casa dove prosegue con il racconto delle sue visioni con le energie che la circondano: "Ricordo perfettamente quando mia mamma è morta, ho sentito una spada di ghiaccio tooccarmi la schiena per due volte alle 4 del mattino, ora esatta in cui mia mamma se n'è andata", sottolinea l'attrice.