Serena Grandi a Domenica Live: "Ho subito una violenza da un prete"

Serena Grandi è tra gli ospiti che hanno partecipato al dibattito dedicato ai fenomeni paranormali durante la puntata di Domenica Live, il talk show domenicale condotto da Barbara d’Urso su Canale Cinque.



Tra una lite e l’altra, tra chi ha sostenuto di credere negli spiriti ammettendo di aver vissuto in prima persona episodi misteriosi e chi invece si è schierato a favore della razionalità, l’attrice bolognese si è lasciata andare a una dichiarazione shock: "Ho avuto una violenza da un prete". La frase le è uscita spontaneamente mentre si scontrava con Cecchi Paone dopo aver parlato delle presenze che infestano la sua casa.



Immediata l’interruzione della d'Urso che ha cercato di capire meglio la faccenda: "Non è stata una violenza fisica, ma non ero sola, è successo a me e ad un’altra bambina di nove anni. Ne riparleremo", chiosa la Grandi.