Selena Gomez, un "mare" di auguri per la popstar e ci sono anche quelli di Taylor Swift

Selena Gomez, cantante e attrice americana da 139 milioni di follower su Instagram , ha ringraziato via social tutti gli amici per la favolosa festa per i suoi 26 anni, celebrata il 22 luglio. Il party è stato celebrato solcando il mare su un lussuoso yacht , tra polaroid e un generoso banchetto con tanto di torta in grande stile. A chilometri di distanza, anche Taylor Swift ha voluto mandare i suoi auguri all'amica e collega.

"Un altro anno è passato .. Grazie per tutto l'amore che avete dimostrato al mio compleanno. Non potrei essere più riconoscente. Vi amo ragazzi! Che Dio vi benedica!" ha scritto la Gomez nel post su Instagram da oltre 8 milioni di "cuoricini" che ha ripercorso alcuni momenti della festa, condivisa con gli amici più cari a largo di Newport Beach, in California.



In mezzo ai tantissimi auguri ricevuti, anche la collega Taylor Swift, impegnata in queste settimane nel suo Reputation Tour, ha voluto mandare i propri all'amica, nonostante la distanza (si trovava nel New Jersey per un concerto). La cantante ha condiviso una torta per Selena nelle stories, scrivendo: “Lascerò che la distanza mi impedisca di festeggiare il compleanno della mia migliore amica?”. Poi si è risposta da sola citando proprio la canzone della Gomez “Hands To Myself” e continuando: “Lo potrei fare, ma perchè dovrei volerlo!".