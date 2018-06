Riki e Stefano Gabbana litigano per colpa di Selena Gomez

L'ex finalista di "Amici" ha pubblicato sulle sue Instagram stories il suo disappunto: "Un uomo non può permettersi di scrivere "sei bruttissima" sotto la foto di una ragazza, neppure se hai 56 anni, sei miliardario e sei un esempio per tanti. I social non sono meno offensivi del mondo reale, vi prego, mettiamocelo in testa."

Poi, taggando la pagina Dolce&Gabbana, ha commentato con la frase: “Fate schifo”.



E Riki non è stato il solo a dissociarsi dallo stilista. La cantante Miley Cyrus ha mostrato il suo sostegno verso l'ex- collega Disney, commentando duramente:" Beh, quello che ha detto quella testa di c***o è falso ed è una str*****a colossale, lei è incredibilmente figa."



Anche Tommy Dorfman, l'attore della fortunata serie TV "13", di cui la Gomez è produttrice, ha appoggiato la popstar ricordando a Stefano che: "La tua esistenza misogina e i tuoi commenti derisori non persisteranno nel 2018. Questo comportamento non è più tollerabile o fico. Per favore fatti da parte".



Intanto Selena non risponde, tenendosi a debita distanza dalle polemiche e dalle provocazioni. Ma il sodalizio tra Riki e la casa di moda, che da gennaio aveva preso sotto la sua ala il bel ragazzo, facendolo addirittura sfilare durante la Milan Fashion Week, potrebbe avere le ore contate.