Sanremo 2018, Ultimo vince tra i Giovani

LA DEDICA DI ULTIMO AL FRATELLO "Questa vittoria è per mio fratello, che vincerà sicuramente la sua battaglia", ha detto emozionato Ultimo sul palco dell'Ariston subito dopo la proclamazione. Il premio della critica Mia Martini per le nuove proposte è andato a Mirkoeilcane con la canzone "Stiamo tutti bene", quello della sala stampa radio e Tv Lucio Dalla ad Alice Caioli con "Specchi rotti". FENOMENALE L'ESIBIZIONE DI GIANNA NANNINI Il lento che Baglioni ha ballato con Gianna Nannini resta uno dei momenti più emozionanti della serata. Il duetto su “Amore bello” conquista una standing ovation del pubblico. La star per caso è Federica Sciarelli, che interroga Baglioni con “Tu come stai”. E il premio speciale va a Milva, che la città di Sanremo omaggia con il premio alla carriera: sul palco, a riceverlo, la figlia Martina Corgnati. ALL'INSEGNA DEL ROCK La serata si apre con con la versione rock di Heidi, con Claudio Baglioni, Pierfrancesco Favino e Michelle Hunziker. Anche per presentare la Nannini la Hunziker dice: "Sanremo stasera è rock e anche essere donna è rock". Diventa rock anche Lucio Battisti quando sul palco entra Piero Pelù e reinterpreta con Baglioni “Il tempo di morire”.

I DUETTI DEI BIG

Annalisa ha chiamato Michele Bravi; Enzo Avitabile e Peppe Servillo ospitano gli Avion Travel e Daby Tourè; i Decibel hanno Midge Ure; Diodato e Roy Paci propongono Ghemon; Elio e le Storie Tese cantano con i Neri per Caso. Ermal Meta e Fabrizio Moro scelgono Simone Cristicchi, che legge la lettera del vedovo del Bataclan, e Giovanni Caccamo duetta con Arisa; Skin ospite per le Vibrazioni. Lo Stato Sociale, che ha chiamato Paolo Rossi e il Piccolo Coro dell'Antoniano, cancella dal brano la parolaccia. Attori sul palco per Luca Barbarossa c'è Anna Foglietta, per Ornella Vanoni, Bungaro e Pacifico si presenta Alessandro Preziosi, per Renzo Rubino l'attrice Serena Rossi. Mario Biondi guarda al sound brasiliano con Ana Carolina e Daniel Jobim, Max Gazzè al jazz con Rita Marcotulli e Roberto Gatto. Nina Zilli duetta con Sergio Cammariere; Noemi con Paola Turci; Roby Facchinetti e Riccardo Fogli con Giusy Ferreri; Red Canzian con Marco Masini; Ron con Alice; The Kolors con Tullio De Piscopo e Enrico Nigiotti.