Sandra Bullock: "Gli spogliarellisti di Magic Mike mi fanno ovulare"

08:46 - Gli stripper di "Magic Mike", film con Channing Tatum del 2012, hanno fatto sognare migliaia di donne in tutto il mondo. Tra queste c'è anche Sandra Bullock che ha confessato all'Ellen Show di aver avuto delle reazioni 'intime' alla vista dei muscolosi spogliarellisti, nei promo del sequel Magic Mike XXL. "Ho visto i trailer e poi ho ovulato. E' stato strano, ma è successo" ha svelato in tv la diva.

"Pensi di essere una donna e una mamma forte, che sa badare a se stessa e ai suoi impegni, invece poi.... Non è per il fatto che siano belli, è proprio che ti ispirano quella cosa... Sono così rozzi" ha proseguito l'attrice, mentre cercava di tenere sotto controllo i bollori.



"Magic Mike XXL" uscirà nei cinema americani il primo luglio e vedrà di nuovo schierati sul palco i 'magici' spogliarellisti del primo capitolo: Channing Tatum, Matt Bomer, Joe Manganiello, Adam Rodriguez e Kevin Nash. Nel nuovo capitolo Mike ha deciso di lasciare per sempre la carriera da stripper, ma prima di ritirarsi decide di dare vita ad un ultimo grande spettacolo. Insieme ai suoi compagni di palcoscenico intraprende così un viaggio da Tampa a Myrtle Beach, dove si terrà lo show, facendo nuove e vecchie conoscenze.