Rinunciare a tutto per aiutare i poveri: la storia del nuovo San Francesco palermitano

Le Iene raccontano la storia di Biagio Conte, palermitano figlio di una famiglia di ricchi imprenditori, che trent’anni fa ha deciso di spogliarsi di tutti i suoi averi per donarsi totalmente agli altri. Una sorta di moderno San Francesco che ha cambiato totalemente la sua vita per scegliere di seguire la sua missione e la sua vocazione verso gli altri, vivendo da povero tra i poveri per occuparsi di loro. Fratel Biagio, questo il nome con cui è conosciuto, è sostanzialmente un missionario laico che vive con i reietti della società e tramite forme di disobbedienza civile estreme, come ad esempio lo sciopero della fame, è riuscito ad aprire ben tre comunità che cercano quotidianamente di aiutare i bisognosi.



"Credo che bisogna dare a tutti la sicurezza di una casa e di un lavoro che non è facile ma ce lo inventiamo", dice Fratel Biagio che sta cercando di scuotere gli altri e il loro modo di pensare affinché ognuno di noi adotti una persona povera. Una persona amata da tutti, capace di ridurre le distanze e le differenze grazie solamente al suo incondizionato amore verso il prossimo.