Luca Onestini "tradisce" Ivana Mrazova con una personal trainer

Questa volta "Le Iene" hanno messo alla prova l'amore tra Ivana Mrazova e Luca Onestini. L'ex tronista da quando è uscito dalla Casa del "Grande Fratello Vip" ha messo su qualche chilo, così il suo agente, complice dello scherzo, ha pensato bene di ingaggiare una sexy personal trainer. La modella naturalmente non è molto d'accordo e dopo un appuntamento saltato torna a casa e trova in camera da letto il fidanzato con la coach. Ecco come ha reagito...