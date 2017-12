Riccardo Fogli : "Ho lasciato i Pooh per Patty Pravo"

"Riccardo si è innamorato perdutamente di Nicoletta (Strambelli, in arte Patty Pravo ndr),anche perché lei era una donna bellissima, straordinaria che per me rappresenta l’ultima diva della musica italiana e lui ha perso la testa e alla fine ha scelto l’amore". Roby Facchinetti ospite di Verissimo assieme Riccardo Fogli spiega il perché quest’ultimo abbia lasciato i Pooh. "Io li ho lasciati perché mi rompevano le scatole perché uscivano delle foto sui giornali e ogni volta mi dicevano 'come la mettiamo?'".



Davanti a Silvia Toffanin i due battibeccano sull’amore che ha diviso il gruppo prima di parlare del vero argomento che li vede nuovamente l’uno al fianco dell’altro: il loro ultimo ed entusiasmante progetto discografico. Si tratta dell’album "Insieme", un disco composto da 11 brani dei quali ben otto inediti.