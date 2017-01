Record per "Tu si que vales". Bonolis istrionico giudice

Come sempre i concorrenti hanno dovuto fare del loro meglio per ottenere più tempo per le loro esibizioni. Perché sono proprio i minuti che scorrono, rappresentati dalla grossa clessidra centrale, l'elemento perno su cui ruota tutta la gara.



Belle le esibizioni di Jack che manipola i cerchi con abilità fuori dal comune e viene promosso a pieni voti, degli Italian Harmonists, un quintetto di voci maschili, che ha colpito tutti per l'unicità e particolarità delle loro voci. E ancora di Martina Ghisellini, 17 anni, che volteggia in aria reggendosi unicamente su un cerchio e delle Children Tappers, un gruppo di 7 bambine tra i 10 e gli 11 anni con la passione per il tip tap.



Siparietti divertenti con l'infarinatore che insegue Belen per tutto lo studio e riceve un bacio da Maria De Filippi. Ma per lui giudizio negativo, l'uomo non vale per il 96% del pubblico. Ma ci sono anche i lanciatori di uova, il ballerino di zumba, l'uomo lucertola, che si infila qualsiasi oggetto appuntito nel naso, quello ninja, e quello che ha inventato un brevetto originalissimo per "broccolare" le tipe in discoteca attraverso i social network.



Tanto divertimento, qualche battibecco tra Belen e Paolo Bonolis e gli stessi giurati, ma anche tanto spettacolo e performance di qualità coadiuvate dalle belle scenografie dello studio. Sul target commerciale 15-64 anni, lo show di Canale 5 vola al 27.09% di share, staccando di oltre 12 punti percentuali "Ballando con le stelle”, fermo al 15.85%. In particolare in sovrapposizione dalle ore 21.12 alle ore 24.23 "Tu si que Vales” segna il 24.04% con 5 milioni 27 mila di telespettatori, mentre "Ballando con le Stelle" si ferma al 20.21% con 4 milioni 226 mila di telespettatori. Un ottimo risultato.