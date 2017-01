Raven-Symone, la piccola Olivia dei Robinson torna in tv

Nuovo ruolo in tv per Raven-Symone , conosciuta al grande pubblico soprattutto come la piccola Olivia dei Robinson. L'attrice, che oggi ha 29 anni, sarà infatti la guest-star di una puntata speciale della spy-comedy Disney intitolata "K.C. Agente Segreto" . Nell'episodio (in onda negli Stati Uniti a settembre) interpreterà Simone, un'esperta informatica con poteri psichici, che aiuterà la protagonista in una missione segreta.

Nell'episodio speciale l'agente K.C. Cooper (Zendaya) assume come sua aiutante un'ex spia e esperta di computer Simone Deveraux (Raven-Symoné) quando la sua sorellina robot viene catturata da un agente nemico.



Raven-Symone è famosa in Italia soprattutto per essere stata la piccola di casa Robinson, ma dopo la fine della sit-com ha interpretato altri personaggi di successo. In casa Disney è stata infatti protagonista della serie tv "Raven" dal 2003 al 2007 e ha recitato nel film "Una canzone per le Cheetah Girls" (2003). Dal 2015 è invece una delle presentatrici di "The View", uno dei talk show più seguiti degli Stati Uniti, al fianco di Whoopi Goldberg, Nicolle Wallace e Rosie Perez.