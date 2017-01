17 dicembre 2014 Raffaella Fico, poco pubblico: la showgirl deve rinviare il concerto di Milano L'uscita dell'album "Rush" e i complimenti ricevuti a "Tale e quale show" non sono bastati e la prevendita non è andata come sperato Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:05 - Il successo e i complimenti ricevuti a "Tale e quale show" non sono bastati. Raffaella Fico ha deciso di rinviare a marzo il concerto in programma al Teatro della Luna di Assago, alle porte di Milano, il 17 dicembre. Il motivo? Non abbastanza pubblico. La prevendita è rimasta decisamente sotto le aspettative così meglio prendersi qualche mese in più per promozione dell'album "Rush".

Ad annunciare la decisione è stata la Momy records, tramite il produttore di Raffaella (nonché suo compagno nella vita), Gianluca Tozzi. "Ci dispiace posticipare la data del concerto - ha detto - ma non abbiamo raggiunto l'obiettivo prestabilito. Ci tengo a precisare che la decisione è della produzione e non dell'artista, che si sarebbe ugualmente esibita per non deludere i suoi fan".



Nei giorni scorsi si era sparse voci decisamente allarmistiche, che parlavano di poche decine di biglietti venduti, ma Tozzi ha voluto smentire. "Le informazioni riguardati i numeri dei biglietti venduti e riportate dai giornali e dai siti internet, non sono veritiere - ha puntualizzato -. Raffaella tornerà in primavera con il suo show, fino ad allora continueremo con l'attività promozionale dell'album 'Rush' e creando la giusta aspettativa da parte di tutto il pubblico".