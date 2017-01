I “fuori di seno” più famosi della tv italiana: ecco gli imprevisti a luci rosse della diretta

Per la Maya la cosa ha fatto tanto più scalpore in quanto accaduta su Raiuno, canale tradizionalmente attento alle famiglie. Ma sul primo canale Rai aveva fatto la sua apparizione anche il seno dell'attrice Valeria Golino, sbalzato fuori dal vestito durante uno sketch con Fiorello a "Stasera pago io", nel 2004. Inutile dire che fu boom di ascolti.



Ma andando indietro nel tempo come dimenticare la spallina dispettosa di Patsy Kensit, voce degli Eight Wonder, che lascio in bella mostra le grazie minute della cantante al Festival di Sanremo del 1987. Evidentemente sul palco della canzone nazionale i sarti non vanno d'accordo con le curve, e anche a Ilary Blasi, nell'edizione del 2006, la scollatura si aprì un po' troppo, per la gioia del pubblico maschile, romanisti in prima fila.



Sempre nel 2006 Veronica Maya è stata il... precedente di se stessa. Infatti la conduttrice non è nuova a certe "uscite". In quell'anno, agli "Oscar della moda", rimase seno al vento, seppur in maniera meno evidente di quella di settimana scorsa. Fu invece durante una coreografia con Kledi Kadiu, ad "Amici 2009", che la spallina giocò un brutto tiro alla ballerina Eleonora Scopelliti. Altra vittima di un fuori programma durante un balletto è stata Belen Rodriguez, a "Paperissima" su Canale 5 nel 2010, molto prima che la sua farfallina svolazzasse per le scale del Festival. Stesso anno, stesso canale, altra trasmissione: al "Grande Fratello", Alessia Marcuzzi attirò le attenzioni degli spettatori più su quello che accadeva in studio che sulle vicende della "Casa".



Ambientazione invece più esotica per Raffaella Fico, che spinta dai morsi della fame non si preoccupò del fatto che la parte alta del suo costume fosse caduta nel mezzo di una prova per un po' di cibo, all'Isola dei Famosi nel 2011, andando avanti a lottare a seno nudo. Un po' come ha fatto l'altra sera Veronica Maya: d'altronde The show must go on.