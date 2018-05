Peppa Pig censurata in Cina: "Influenza negativamente i giovani"

Da qualche giorno "Peppa Pig" , il cartone britannico che ha come protagonista la simpatica maialina rosa, è off limits in Cina . Douyin , una app per la condivisione di video, ha rimosso circa 30mila clip con l'hashtag del cartoon, definito “sovversivo” e con "un'influenza negativa" sulla società.

A preoccupare i "custodi" cinesi della moralità social e non solo, sarebbero i riferimenti di carattere sessuale e di “bassa cultura” associati sempre più di frequente a parodie e meme che hanno la maialina e i personaggi del cartoon come protagonisti. Peppa Pig, così riferisce il Global Times, è stata quindi accostata a “toni sovversivi”, che, vista l'incredibile diffusione del fenomeno, “penalizzano la morale positiva della società”, alimentando nei giovani, come scrive il Quotidiano del Popolo, "una sottocultura ostile ai valori del Partito comunista cinese", che li allontanerebbe dai valori centrali del socialismo.



Il fenomeno Peppa Pig è letteralmente "scoppiato" in Cina nel 2015 e in poco tempo ha "fruttato" oltre un milione di dollari, tra giochi, vestiti, tattoo e oggetti a tema.



Un successo sfuggito di mano però, visto che col tempo la maialina ha dato vita in Cina a molte parodie destinate a un pubblico adulto e ritenute inappropriate dal punto di vista morale da alcuni osservatori.