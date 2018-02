Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo ospiti ad "Amici"

Sono Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo i due super ospiti intervenuti nella puntata pomeridiana di "Amici" in onda sabato 10 febbraio. Oltre a presentare il film "Puoi baciare lo sposo" - nelle sale da giovedì 1 marzo - l'attrice si è emozionata rivedendo alcune immagini della sua esperienza nella trasmissione condotta da Maria De Filippi: "All'epoca avevo ben 13 kg in più" ha rivelato Diana che poi si è soffermata sul debole, mai troppo velato, per Rudy Zerbi. Nel corso della chiacchierata è intervenuto in studio anche il compagno della donna, Paolo Ruffini, che ha scherzato con i giudici del programma dichiarando: "La Celentano è da sempre un mio sogno erotico".