Paolo Bonolis a 90 Special: "In quegli anni ho fregato 10mila lire a Pippo Baudo"

Canzoni, vecchi filmati e grandi aneddoti: anche nella seconda puntata di "90 Special", Nicola Savino rivive lo stile e i costumi di un indimenticabile decennio con gli ospiti che in quel periodo hanno fatto la storia della televisione, della musica e dello spettacolo. Tra questi non poteva ovviamente cantare Paolo Bonolis, che esordisce nel programma duettando con Max Pezzali in "Come Mai".



Il celebre conduttore ha svelato alcuni retroscena legati ai programmi presentati, all'amico Luca Laurenti, e anche alle sue passioni: "In quegli anni sono successe cose spiacevoli, ho comprato la maglia di uno della Juve, l'arbitro Ceccarini - scherza Bonolis prima di aprirsi ad altre confessioni - Ho fregato 10mila lire a Pippo Baudo. Ed erano quelle che doveva alla Ricciarelli"



Nei ricordi di Bonolis c'è però spazio anche per l'indimenticabile "Tira e Molla", il programma con le irriverenti telefonate ai telespettatori e per il quale il pubblico dedica un'ovazione al presentatore.