Paola Caruso, flirt con il tronista spagnolo a "Supervivientes"

Paola Caruso, dopo aver partecipato all'Isola dei Famosi nel 2016, è protagonista della versione spagnola del reality show, "Supervivientes". Non è neanche passata una settimana dall'inizio, e la showgirl italiana è finita in nomination. La sua avventura è cominciata però all'insegna del gossip. Infatti tra lei e Ivan Gonzalez, ex tronista della versione iberica di Uomini e Donne, ci sono già stati i primi contatti ravvicinati.