Paola Caruso: "Non trovo un fidanzato che mi ami così come sono, sexy e prorompente"

"Sono single e sogno di incontrare finalmente un uomo che mi faccia battere il cuore e mi accetti per quella che sono...". Paola Caruso , la "Bonas" racconta a "Nuovo Tv" le sue insoddisfazioni in campo sentimentale e lancia un appello: trovare un fidanzato, per il quale il suo corpo prorompente non rappresenti un problema.

"Sono un po' sfortunata da questo punto di vista", racconta la showgirl, giurata nel programma di Simona Ventura "Selfie": "Per un uomo a quanto pare starmi vicino non è semplice, perché sono appariscente e allo stesso tempo ho un carattere forte, dico quello che penso sia su quello che mi piace sia su quello che non mi va bene. E negli uomini questo mio modo d'essere crea insicurezza...".



A dire il vero la bella ex naufraga di fidanzati ultimamente ne ha avuti davvero pochi. Una breve storia in passato con Stefano Bonolis, figlio di Paolo e una love story lampo la scorsa estate con un ex tronista Lucas Peracchi. Ma Paola adesso cerca il vero amore, un "incontro giusto da poter vivere anche nel quotidiano". Prima però deve riuscire a stare bene con se stessa.



Operazione difficile visto che la "Bonas", così com'è non si piace del tutto: "Vorrei essere più magra, avere i capelli più lunghi e il seno più grande, magari una sesta invece della mia attuale quinta...". Imperfezioni che potrebbero immediatamente diventare pregi, spiega la showgirl e anche attrice tra i protagonisti del cinepanettone "Un Natale al Sud", se solo avesse un uomo accanto che la sappia amare e la faccia sentire bella così come è.