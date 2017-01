Pamela Anderson, auguri hot per Natale

Caschetto biondo e lingerie hot. Pamela Anderson è sempre bombastica, anche a 47 anni. L'ex bagnina di Baywatch augura Buon Natale a modo suo su "Love Magazine". Per ora è comparso un video in bianco e nero in cui "scappa" anche un capezzolo, ma presto vedremo un calendario in cui l'attrice non si è risparmiata. Come ai vecchi tempi, dimostrando che si può essere sexy e accattivanti anche alla soglia dei 50 anni.