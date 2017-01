Pamela Anderson, décolleté esplosivo per l'ex bagnina

14:18 - Acconciatura bon-ton alla Brigitte Bardot e long-dress dallo scollatura profonda. Pamela Anderson ha puntato tutto sull'eleganza e sulle sue curve generose per presenziare al "Merci for Animal Gala", il tradizionale evento benefico che promuove i diritti degli animali. In passerella i flash dei fotografi sono stati tutti per l'ex bagnina, che dopo un periodo di turbolenza sembra aver ritrovato il sereno con il marito Rick Salomon.

Dopo un primo matrimonio fallito nel 2007, i due si erano risposati nell'autunno del 2013 ma a luglio la Anderson aveva avviato le pratiche di divorzio, annullate solo qualche giorno dopo. Ora che la crisi è passata l'ex bagnina è ottimista riguardo al suo futuro con Salomon.



"Va tutto bene, siamo buoni amici. Credo che ci sia qualcosa che rende la nostra relazione speciale - ha confessato a Us Weekly - Non so se rimarremo insieme o romperemo di nuovo, chi lo può sapere? Io penso che andrà tutto bene".