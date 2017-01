Pamela Anderson, l'ex bagnina scheletrica dopo il (quasi) divorzio

12:27 - La vita sentimentale di Pamela Anderson va su e giù come uno yo-yo e a rimetterci sono le sue curve. L'ex bagnina di Baywatch è infatti apparsa pelle e ossa durante un evento a Los Angeles, mostrando gambe scheletriche e zigomi spigolosi. Sorriso tirato sul volto per l'attrice, che sta vivendo un periodo di alti e bassi in amore. Pochi giorni dopo aver chiesto il divorzio (per la seconda volta) dal marito Rick Salomon ha infatti annullato tutto, tornando da lui.

La storia tra la Anderson e Salomon è da far invidia a qualsiasi telenovela. L'attrice canadese e il giocatore di poker si erano infatti sposati una prima volta a Las Vegas nell'ottobre del 2007, ma dopo appena dieci settimane avevano chiesto il divorzio. Nonostante la fine del matrimonio, i due per qualche tempo avevano comunque continuato a frequentarsi e farsi vedere insieme come se nulla fosse.



Il ritorno di fiamma era avvenuto nel settembre 2013 e questa volta avevano resistito con le fedi al dito fino a inizio luglio, quando la Anderson aveva chiesto nuovamente il divorzio. Una decisione di cui l'attrice non sembrava essere troppo convinta, visto che pochi giorni dopo aveva annullato la richiesta ed era partita con il suo quasi ex marito per una romantica luna di miele in Sardegna.