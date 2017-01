Pamela Anderson, bella come una... bambolina

08:34 - Dimenticate il suo seno esplosivo e il celebre costume rosso del telefilm cult "Baywatch", Pamela Anderson ha cambiato totalmente look per la copertina della rivista americana Notofu. L'attrice appare con un trucco leggerissimo e vestiti castigati, occhi azzurrissimi sbarrati e candida come una bambolina di porcellana. Insomma la bomba sexy della televisione sembra, per ora, un lontano ricordo...

Questa è stata una estate piuttosto movimentata per Pamela. Ha sposato per la seconda volta Rick Salomon ma dopo poche settimane ha chiesto il divorzio salvo poi ripensarci e chiedere al giudice di non tener conto della richiesta già inoltrata al tribunale. Infatti i due sono stati paparazzati felici e innamorati a Copenhagen, in Danimarca. Insomma Pamela e Rick hanno una relazione alquanto burrascosa ma a quanto pare l'amore è più forte di ogni incomprensione: "E' l'unico uomo di cui mi fido, dopo i miei figli", ha dichiarato l'attrice.