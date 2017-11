Dopo Francesco Monte, Striscia la Notizia consegna un altro Tapiro a tema Grande Fratello Vip. Questa volta è toccato alla presentatrice Ilary Blasi, premiata per essere stata baciata con molto entusiasmo da Alfonso Signorini. L'inviato Valerio Staffelli l'ha incontrata a Milano e messa in guardia sull'opinionista: "Le diamo un Tapiro perché è stata sfruttata, per la proprietà transitiva Signorini voleva baciare Totti". Ilary, che in questa edizione del reality non è nuova ai baci in diretta (l'ultimo è stato con Belen) ha risposto prontamente: "Lo so che vuole arrivare a Francesco".