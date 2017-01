Non è la Rai, Sabrina Marinangeli: "Ho lasciato la tv, ora curo mani e piedi"

"Ho aperto un centro per la cura di mani e piedi, supervisiono, studio le nuove tendenze, scelgo i colori più alla moda". Sabrina Marinangeli si è lasciata alle spalle il mondo della tv, come racconta al settimanale "DiPiù". "Non è la Rai", il programma cult che va in replica su Mediaset Extra, è solo un lontano ricordo per la 44enne. "Ero lanciatissima come cantante, ma lasciai il programma perché non mi sentivo apprezzata", racconta.