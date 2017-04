Nancy Coppola, no al Maurizio Costanzo Show per colpa di Lemme!

Ex-naufraga dell'Isola Dei Famosi, Nancy Coppola ha subito trovato i primi ostacoli al suo rientro in Italia. Sono stati in molti, infatti, ad accusare l’artista di essere dimagrita poco rispetto agli altri compagni di avventura. Per questo, la Coppola è intervenuta a Domenica Live per chiarire le cose con Barbara D'Urso. Soprattutto, la faccenda sul mancato confronto con Alberico Lemme, il famigerato dietologo, nel salotto del talk-show più conosciuto, quello di Maurizio Costanzo. La cantante aveva anche pubblicato alcune foto del suo arrivo a Roma e del camerino a lei riservato nello studio. All'ultimo momento, però, la decisione di rinunciare. La Coppola spiega: "La decisione è stata presa di comune accordo con Maurizio. Mi ha detto che Lemme, che non conoscevo, mi avrebbe attaccata per il mio peso e siccome sia il palcoscenico di Costanzo sia quello tuo, Barbara, è un trampolino di lancio professionale, non volevo giocarmela male, perchè vorrei che si parlasse di me e del mio percorso artistico e non del mio peso".