Nadia Toffa rimanda la partecipazione al serale di "Amici": "Una serie di sfighe"

Nadia Toffa , con una foto in cui compare con un'espressione dispiaciuta, ha annunciato sul suo profilo Instagram che non potrà partecipare alla puntata serale di " Amici " del 5 maggio, a cui era stata invitata come ospite da Maria De Filippi . "Si sono concatenate una serie di sfighe che non avete idea" ha scritto la Toffa, facendo riferimento a un complicato servizio in cui è impegnata per " Le Iene ".

In un primo momento, sempre su Instagram, c'era stato l'annuncio della partecipazione al talent del sabato sera di Canale 5. "Sono giorni di appostamento" scriveva la Toffa, postando una foto in cui indossa una fascia bianca e nera ("color Iene"). "Ho un solo pensiero in testa, sabato 5 maggio sarò ad "Amici" di Maria De Filippi, che emozione!".



Poi solo alcune ore dopo, l'inviata de "Le Iene" ha dovuto rettificare, spostando la sua ospitata dalla De Filippi di una settimana, a causa di alcuni intoppi lavorativi. "Si sono concatenate una serie di sfighe che non avete idea. Non so nemmeno se recuperabili per salvare il servizio. Gli appostamenti di certo continuano a oltranza e la partecipazione ad "Amici" di sicuro va rimandata a sabato 12 maggio. Ma vi aggiorno in settimana" ha scritto dispiaciuta.