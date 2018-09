Miss Italia e le foto osé, Carlotta Maggiorana mantiene il titolo

E' arrivata la conferma dell'elezione a Miss Italia 2018 di Carlotta Maggiorana dopo che la modella e attrice 26enne era finita nella bufera per la pubblicazione da parte di un settimanale di alcuni scatti osè . La commissione di garanzia del concorso, "esaminati gli aspetti creatisi con la pubblicazione di alcune foto di nudo di Carlotta Maggiorana, ha dato parere di non incompatibilità delle immagini in questione con il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso".

Il regolamento del concorso di Miss Italia prevede che le partecipanti non debbano "essere state mai ritratte per propria volontà o comunque col proprio consenso in pose di nudo, o in ogni caso sconvenienti". Le immagini osè della Maggiorana era state pubblicate da un settimanale e riguardavano un backstage di un servizio fotografico realizzato nel 2015 sul litorale romano, in cui si copriva con i capelli e una foglia di palma, mettendola così a rischio squalifica per non aver rispettato in pieno il regolamento del concorso.