Miss Italia, Carlotta tra nudi e passato tv: conto alla rovescia per verdetto su corona

Entro quattro giorni la Miren, la società che gestisce Miss Italia , deciderà qual è il destino della reginetta Carlotta Maggiorana . La vittoria all'ultimo concorso è stata infatti messa in dubbio da una serie di elementi che potrebbe farla ritenere non idonea. Qualcuno ha puntato il dito sul suo passato televisivo e di attrice, ma soprattutto sono spuntate delle foto osè pubblicate dal settimanale "Oggi".

L'organizzazione si avvale di una Commissione di garanzia incaricata di valutare i requisiti di idoneità della vincitrice del concorso. L'articolo 8 del regolamento di Miss Italia, quello relativo ai requisiti necessari per essere ammesse alla gara, al punto 'f', recita: "Non essere state mai ritratte, per propria volontà o comunque col proprio consenso, in pose di nudo o in ogni caso sconvenienti".