Miss Italia 2018 è Carlotta Maggiorana: attrice, ha 26 anni ed è marchigiana

Carlotta Maggiorana è la nuova Miss Italia . In gara con il numero 12 e con il titolo di Miss Marche, ha 26 anni ed è originaria di Cupra Marittima (Ascoli Piceno), ma da molti anni vive a Roma. Nella volata finale a due ha battuto Fiorenza D'Antonio , Miss Rocchetta Bellezza Campania, in gara con il numero 29. Terza classificata Chiara Bordi , la 18enne di Tarquinia con una protesi alla gamba sinistra in seguito a un incidente in motorino.

Occhi e capelli castani, la nuova Miss Italia è diplomata all'Accademia Nazionale di Danza, è attrice e ha già avuto diverse esperienze nel mondo dello spettacolo. E' stata valletta in "Avanti un altro", "Paperissima" ed è stata inviata per il mondiale di Superbike del 2016. Ha recitato nel film "Tree of life", con Brad Pitt e Sean Penn, in "Un Fantastico via vai" di Leonardo Pieraccioni e nella fiction "Onore e rispetto".



La seconda classificata, Fiorenza D'Antonio, 21 anni di Napoli, ha gli occhi verdi e i capelli biondo rame. Laureata in fashion design, frequenta un master alla social Condenast Academy e si divide tra Milano e la sua città. Da 11 anni pratica contorsionismo aereo, una spettacolare disciplina acrobatica. Terza classificata Chiara Bordi, la ragazza in concorso con una protesi. Dopo la sua eliminazione, Francesco Facchinetti, che ha condotto la finale insieme a Diletta Leotta, si è rivolto agli haters che sui social hanno insultato la ragazza: "Siete dei deficienti".