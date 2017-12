Michelle Hunziker di nuovo a Striscia: "Per me è come tornare a casa"

"Per me è sempre una gioia immensa tornare a Striscia. E' bellissimo perché è come tornare a casa, non mi par vero di aver già condotto più di 800 puntate al fianco di Ezio". Michelle Hunziker da lunedì 4 dicembre torna dietro al bancone di "Striscia la notizia", il tg satirico di Antonio Ricci in onda su Canale 5, con Ezio Greggio.