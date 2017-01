Mediaset, la pay tv sarà la protagonista fino al 2020

Tre i principi cardine: "Rimanere un editore di canali non sportivi con una distribuzione multi-piattaforma", "separare la piattaforma di distribuzione dal business editoriale" e "adottare un approccio opportunistico rispetto ai diritti del calcio". Un passaggio, quest'ultimo, che nelle slide messe a disposizione dalla società si accompagna a una considerazione importante: la fornitura di contenuti attraverso la pay tv è indicata come un "business sostenibile indipendentemente dai risultati delle aste" per i diritti televisivi delle partite. D'altra parte, il gruppo prevede di "rendere disponibili i canali pay prodotti da Mediaset anche ad altri operatori" e, contemporaneamente, di aprire la piattaforma tecnologica Premium "a tutti i produttori di contenuti interessati a un'offerta pay".



Ma il nuovo piano non si basa comunque solo sulla tv a pagamento: il progresso dell'Ebit sarà alimentato per 123 milioni di euro dalla riorganizzazione del gruppo, per 90 dalla crescita della quota di mercato pubblicitario, per 45 dal miglioramento del mix di "investimenti e ottimizzazione" legato ai contenuti e per 10 dall'esecuzione del piano di partnership relativo alla radio. Un'altra novità prevista per il 2017 è il lancio, previsto entro la fine dell'anno, di una nuova piattaforma Avod, cioè basata sulla pubblicità e quindi gratuita per gli utenti, che possa offrire un'esperienza "all'avanguardia" fruibile su tutti i device e basata sui contenuti in chiaro, comparabile con quella attualmente offerta da Infinity, il servizio di video on demand in abbonamento gruppo.



Positiva la reazione dei mercati alle nuove linee guida: con uno sprint finale, il titolo Mediaset ha chiuso a Piazza Affari in progresso dello 0,86% a 4,21 euro, dopo aver passato buona parte della seduta sotto alla parità.