Mediaset, il 2016 si apre con le serie tv più amate

Si parte il 6 gennaio con la terza e ultima stagione di "Hannibal" (in prima serata su Premium Crime), che concluderà il ciclo-prequel sul passato del personaggio di Hannibal Lecter. Il 7 gennaio al via invece la quarta stagione della serie bulgara "Undercover" (in prima serata su Premium Action), con protagonista l'agente sotto copertura Martin Hristov.



Il 9 Gennaio arriva su Premium Crime "Dexter Story: Dexter 1,2,3,4,5", in onda ogni sabato in prima serata, mentre il 10 gennaio riparte "Pretty Little Liars 6" (in prima serata su Premium Stories). Su Italia 1 spazio ai supereroi dall'11 gennaio con l'accoppiata "Flash 2"+"Arrow 4", ogni lunedì in prima serata.



I nerd di "The Big Bang Theory 9" tornano dal 19 gennaio su Joi in prima serata, mentre il 22 gennaio parte "Chasing Life 2" (in prima serata su Premium Stories). Il 24 gennaio su La5 arriva la serie cult "Downton Abbey 6",ogni domenica in prima serata, mentre dal 27 gennaio in onda su Premium Action "Gotham 2", ogni mercoledì in prima serata