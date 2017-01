Serie tv, nel 2015 "Il trono di spade" è ancora "la più nuda" di tutte

Il 2015 si chiude con tante novità e una conferma: la serie tv "più nuda" è "Il trono di spade", che conferma così il primato conquistato già l'anno passato. Anche nella nuova stagione la saga fantasy è stata ricca non solo di intrighi e avventure ma anche di scene di sesso decisamente esplicite. A seguirla "Orange Is The New Black", sempre più serie di culto, e la sci-fi storica "Outlander".