Emilia Clarke, arriva da "Il trono di spade" la "più sexy donna vivente"

La più sexy donna vivente del 2015 è Emilia Clarke . Lo ha deciso la rivista " Esquire " che ogni anno incorona una celebrità a suo parere simbolo assoluto di sensualità. Per l'attrice rivelatasi con "Il trono di spade" questo è un anno decisamente fortunato, visto che questo nuovo "titolo" si aggiunge a quello di " donna dell'anno " assegnatole da " GQ ".

Con "Il trono di spade" ha mostrato al mondo il suo talento di attrice e la sua avvenenza come donna, anche se poi ha ritrattato sulle numeroso scene di nudo interpretate, definendole gratuite. Poi è passata al cinema, mostrando la sua attitudine ai ruoli di azione con "Terminator: Genisys" accanto ad Arnold Schwarzenegger.



La rivista ha spiegato la decisione elencando le doti di Emilia, rappresentata come un perfetto mix di opposti. "Ha messo insieme la dolcezza e la forza, l'emotività con una determinazione al limite del sangue freddo. E questo facendo sembrare naturali tutte queste emozioni. Qualcosa in questi contrasti spiega anche il suo sex appeal. Può interpretare una regina e la sorella più piccola, la dominatrice e la sua compagna".