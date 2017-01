29 dicembre 2014 Le 3 serie tv più nude del 2014: "Power" è l'unica novità in un anno di conferme Pochi sussulti nella stagione televisiva statunitense che va a chiudersi. Per il sito "Mr. Skin" le serie con più nudità sono le ormai classiche "Game of Thrones" e "Masters of Sex", con in più il serial prodotto dal rapper 50 Cent Tweet google 0 Invia ad un amico

10:00 - Fine anno e tempo di bilanci per la televisione. E come sempre il sito "Mr. Skin" ha tracciato la classifica delle serie tv con il maggior numero di nudi dell'anno. Quella che si chiude è stata una stagione piuttosto morigerata e senza scandali ma tre serie si sono distinte: le ormai note "Master of Sex" e "Il trono di spade", e la nuova "Power".

Sarà stata l'assenza di nuove stagioni di serie tradizionalmente abbondanti in nudità come "Californication" o "Shameless" (per non parlare della fine di "True Blood") oppure un ponderato cambio di rotta da parte delle tv produttrici le serie, fatto sta che in questa stagione sono state poche le serie a distinguersi per momenti particolarmente caldi.



Non hanno deluso in tal senso due vecchie conoscenze come "Game of Thrones" ("Il trono di spade"), che ormai da cinque stagioni, e la sesta è in cantiere, tiene incollati milioni di spettatori con il suo intreccio di fantasy, intrighi ed erotismo piuttosto esplicito.



I nudi sono parte integrante della trama invece in "Masters of Sex", la serie che racconta la vicenda di William Masters e Virginia Johnson, che negli anni 60 compirono negli Usa una ricerca sulla fisiologia umana durante il sesso. La seconda stagione della serie ha ottenuto ancora un buon successo e la terza stagione è in produzione.



Unica novità a farsi largo a suon di centimetri di pelle è stata "Power". Prodotta dal rapper 50 Cent (che appare ancora come attore), racconta le vicende del proprietario di un night club di New York, con tutto quello che la vita notturna della Grande Mela si porta dietro. In Italia è ancora inedita.