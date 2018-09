Massimo Boldi, il video dopo l’intervento al cuore

"Sto benissimo, alla grande" è così che Massimo Boldi rassicura tutti a Pomeriggio Cinque sul suo stato di salute. Operato d'urgenza al cuore all'ospedale San Raffaele di Milano, il comico era stato sottoposto a un’angioplastica per rimuovere delle occlusioni arteriose. L'intervento è riuscito e nonostante l'anestesia ancora in circolo, Boldi non sembra aver perso la voglia di scherzare e provocare: “Non ho di certo le gambe come le tue” dice a Barbara D'Urso, corsa al suo fianco, che prontamente lo riprende: “Vedo che non ti ha spento, anzi ti ha ringalluzzito”.