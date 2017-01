Masha e Orso, i nuovi episodi su Infinity

Buone notizie per i piccoli fan di " Masha e Orso ". Le nuove avventure della bimba iperattiva, sempre pronta a cacciarsi nei guai, e del comprensivo e docile Orso, sono infatti disponibili in streaming on demand su Infinity . Inoltre, è disponibile il lungometraggio Masha e Orso: Amici per Sempre, grande successo cinematografico dello scorso Natale, composto da otto degli episodi appena pubblicati.

Gli ultimi episodi di Masha e Orso, inclusi in 'Masha e Orso: Amici per Sempre', vanno ad aggiungersi agli episodi mai trasmessi in TV e alle serie finora realizzate per creare un'offerta completa, divertente ed educativa da vedere e rivedere ovunque e in qualsiasi momento.



Grazie ad un inarrestabile tam-tam, le divertentissime avventure di Masha e Orso hanno raggiunto livelli di popolarità da capogiro. La formula vincente della serie animata del momento è estremamente chiara: una capacità più unica che rara di trasmettere valori semplici e di facile comprensione, oltre a una cosciente costruzione di un piccolissimo e coloratissimo mondo circondato da un bosco popolato da varie specie di animali ognuna con i propri ruoli e caratterizzazioni. Il tutto realizzato con un'animazione 3D ricca di dettagli di altissima qualità, capace di catturare l'interesse e l'attenzione dei bambini anche in tenera età.



La serie è infatti pensata e realizzata per avere una duplice missione: quella d'intrattenere ma, allo stesso tempo, di educare i bambini -in età prescolare- a relazionarsi con il mondo degli adulti, con la consapevolezza che un libero e sano divertimento è possibile. Ma attenzione a non combinarla grossa, perché Orso è sempre pronto a rimproverare l'irrefrenabile Masha, ma anche a rimediare ai suoi innumerevoli guai con pazienza e dedizione, proprio come nella realtà.