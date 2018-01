Marina Ripa Di Meana, "il marito Carlo ha saputo della morte guardando la tv"

Il triste retroscena sulla morte di Marina Ripa di Meana, che ha come protagonista il marito Carlo, è stato confermato dal loro figlio adottivo Andrea Cardella in diretta televisiva a Domenica Live. Il politico e ambientalista italiano ha appreso dalla tv della morte della moglie nonostante fosse sotto lo stesso tetto. "Lei non voleva che lui sapesse quanto era grave e ha cercato di tutelarlo fino alla fine", dichiara il figlio adottivo a Barbara D’Urso. "Lui era nella stanza accanto e mentre andavamo a dirgli la notizia della morte lui l’ha ascoltata dalla tv. Questi sono giorni difficili per lui". L’uomo racconta poi il retroscena dietro l’incontro con la stilista e scrittrice: "L'ho conosciuta tramite un'amica di famiglia dei genitori per i quali lavoravo. Andai a casa sua: era la mia icona e non ci speravo proprio. Dopo una settimana, cominciai a lavorare per lei. La prima sera, mi presentò le figlie di Lucrezia Lante della Rovere, appena nate".