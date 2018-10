Maria, madre di un ragazzo con neuro diversità: "La nostra casa un albergo gestito solo da ragazzi speciali"

Quattro magliette colorate, tutti per mano e in mezzo Maria, la mamma di Toti, un ragazzo di Catania con neuro-diversità. Nessuna canzone, nessuna acrobazia o altro: solo la storia di una famiglia e di un progetto che parte da lontano. “Una notte ho sognato di trasformare la nostra casa storica di Modica in un albergo gestito solo da ragazzi speciali”. Una prima pietra posata nel 2016 e ora si è già arrivati agli impianti. Un progetto bellissimo e soprattutto un sogno che sta per realizzarsi come raccontano Maria e i ragazzi che l’hanno accompagnata. Una storia che strappa applausi e fa scendere molte lacrime in studio: “Da questi ragazzi si impara tantissimo. Dedicate loro un po’ del vostro tempo”. Visibilmente commosso Gerry Scotti che risponde così: “Vediamo tanti talenti su questo palco e non impareremmo a fare certe capriole, certe acrobazie. Ma possiamo imparare a voler bene”.