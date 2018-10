“Tu sì que vales”, Maria De Filippi contro la concorrente che fa gestacci al pubblico: “Provaci con noi”

L’esibizione di Ninfa e Frank a “Tu sì que vales” voleva portare un messaggio di pace, ma si è invece trasformata in vero e proprio caos. Dopo il loro numero i giudici sono apparsi molto dubbiosi e i concorrenti hanno voluto spiegare: “Capisco, è un po’ dura; è un pezzo nuovo che ho scritto prima dell’Apocalisse del 2012. L’Apocalisse sta tutti i giorni nell’animo delle persone cattive”.



Le loro parole, però, non hanno convinto il pubblico che li ha bocciati. Davanti allo scarso apprezzamento, Ninfa ha iniziato ad inveire contro chi era presente in studio: “Non ci sarei venuta qui. Il talent non fa per me. Voi siete pagati per stare lì. Siete lo stesso pubblico ogni anno. Che venga l’Apocalisse per tutti voi”. Parole dure a cui sono seguiti in successione molti gesto dell’ombrello proprio verso chi, poco prima, aveva giudicato la sua esibizione.



Maria De Filippi, vedendo il comportamento di Ninfa, ha perso la pazienza e le ha replicato: “Posso dirti una cosa? A quel paese dovevi mandarci noi. Fai quel gesto a noi. Siamo noi che ti abbiamo detto di no. Fallo a noi, non a loro! Non lo dire a loro, non hanno fatto niente!”.