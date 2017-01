Maria De Filippi: "Soffro di ipocondria, chiamo i medici anche a tarda notte"

12:34 - La mamma che le ha insegnato a non essere "mai fuori luogo", il marito Maurizio Costanzo che le ha ha fatto "accettare la sua sfigaggine" e l'ipocondria che le fa svegliare i medici anche a tarda notte. Maria De Filippi si racconta a Fabio Fazio a "Che tempo che fa" tra vita privata e lavoro: "Il padrone del telecomando è sempre Maurizio", racconta.



L'intervista comincia con uno scherzoso elenco di differenze, dai microfoni ai camerini, tra la tv pubblica e la tv privata. Ma, a scanso di equivoci, Maria conferma ridendo: "Non ci sono cambiamenti di azienda in vista". La De Filippi comincia raccontando le sue paure: "Soffro di ipocondria come Verdone, ma io lo supero senza dubbio, e suggerisco sempre a tutti tutte le visite che devono fare. Nella mia rubrica ho tanti numeri di dottori che chiamo anche a notte tarda. E anche il numero di un primario in rianimazione... che non si sa mai".



La conduttrice parla anche del curioso rapporto con la mamma: "Pensa che io non sia particolarmente intelligente. Ma ci vogliamo un gran bene e questo suo non avermi mai fatto sentire molto intelligente mi ha insegnato a non peccare in autostima e a non essere mai fuori luogo". Quindi la vita privata e Maurizio Costanzo: "Mi ha fatto accettare la sfigaggine, mi ha insegnato quali erano i miei limiti e le mie qualità e, dato che mi accompagneranno nella vita, mi ha insegnato ad accettarle". Alla domanda su chi sia il padrone del telecomando, ribatte: "Ovviamente lui e la sua hit è 'Chi l'ha visto'. Poi 'Piazzapulita', Santoro e ovviamente 'C'è posta per te'...".



E sulla famosa dieta scherza: "Ora ha smesso di nascondere cibo nelle tasche delle vestaglie, perché va da un nutrizionista che ha stilato una lista di cibi amici ma quando vede la pasta al pomodoro...". Si parla anche dei tanti programmi della De Filippi, da "C'è posta per te", ad "Amici" e "Uomini e Donne": "Da quando ho cominciato l'Italia è cambiata tanto, anche i giovani, e me ne rendo conto dalle piccole cose. Adesso non va più l'uomo palestrato ma quello con mani e sopracciglia curate, vanno le scarpe eleganti ma senza calzini e con i 'fantasmini'. E il cappuccio delle felpa si tiene sempre tirato su, anche se non piove". E quando Fazio le chiede se "C'e' posta per te" sia il romanzo popolare italiano ribatte: "Non so se è il romanzo, so che raccontiamo storie vere, anche di forte disagio, ed è per questo che la gente ci segue con tanta attenzione".