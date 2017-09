Maria De Filippi a Sabrina Ghio: "Non sei cambiata"

A "Uomini e Donne" si sono presentati i nuovi quattro tronisti. Mattia, Alex, Paolo e l'unica donna: Sabrina Ghio. Una vecchia conoscenza della tv. L'ex ballerina di "Amici", infatti, ora cerca l'amore. Ora è impiegata in uno studio medico, in settimana è "tutta casa e lavoro" mentre nel weekend torna ragazzina e pensa a divertirsi. Quando entra in studio Maria De Filippi confessa: "Non sei cambiata".