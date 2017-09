Uomini e Donne: acceso confronto tra Francesco e Selvaggia

Un like di troppo sui social ha riacceso le polemiche della coppia più chiacchierata dell'ultima edizione di Temptation Island. Stavolta, però, la discussione avviene in un altro teatro, quello di Uomini e Donne. Da Maria De Filippi è il turno di Selvaggia, che entra in studio e accusa Francesco di fare delle inutili pantomime e di aver ridicolizzato la loro storia. Ad accendere la miccia l'ingresso in studio di Desirée, tentatrice del suo uomo sull'isola. La donna ritiene che Selvaggia ce l’abbia con lei a prescindere dal suo ruolo nel reality condotto da Filippo Bisciglia, gli animi non si placano e, anzi, ognuno non sposta di una virgola il proprio pensiero.