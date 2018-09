Malgioglio mostra la caviglia slogata: "Solo un ematoma, continuerò a ballare sui tacchi"

“Cara Barbara, come vedi solo un ematoma, sto bene”. Con queste parole, Cristiano Malgioglio rassicura in un video i suoi fan e la stessa conduttrice di Pomeriggio 5 dopo la rovinosa caduta sui tacchi a Domenica Live. “Mi ha fatto un po’ male durante la notte, ma niente di che” - ha assicurato Malgioglio - "ho messo un po' di ghiaccio e adesso passerà tutto". Poi svela i retroscena sulle sue prime prove da ballerino: "Non smetterò certo di ballare sui tacchi, ho iniziato quando avevo tre anni, ero un pupo e non smetterò certo per la caduta. Questa volta erano 14 centimetri, la prossima metterò quelli da 16". E anche Barbara D'Urso ammette: "La natica mi fa ancora male da ieri"