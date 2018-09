Cristiano Malgioglio canta sui tacchi a spillo e cade a "Domenica Live"

Paris Hilton è impazzita per un video in cui Cristiano Malgioglio balla sui tacchi, e quando Barbara d'Urso gli ha chiesto di farlo in anteprima tv per "Domenica Live" non si è tirato indietro. Così per cantare il successo dell'estate "Danzando danzando" si è presentato con un corpo di ballo coloratissimo, vestaglia e décolleté con tacchi a spillo rossi. Il risultato è stato esplosivo. Con tanto di imprevisto finale: non ha retto i 12 centimetri ed è caduto, trasportando a terra la padrona di casa.