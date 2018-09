Magicamusica, l’orchestra composta da ragazzi disabili canta Albachiara e il pubblico impazzisce

“Respiri piano per non far rumore, ti addormenti la sera, ti risvegli col sole”, già la prima strofa ha strappato applausi e fatto scendere qualche lacrima. I ragazzi di Magica Musica sono già diventati degli idoli per il pubblico di Canale 5. L’orchestra, composta da 28 ragazzi disabili, si è esibita sulle note del famosissimo pezzo di Vasco Rossi e lo ha fatto mettendoci cuore, passione, tecnica e coraggio. E a vedere la reazione del pubblico, sembra che l’orchestra diretta da Piero Lombardi si sia comportata alla grande. È lui stesso a spiegare come è nato questo progetto e suq uali basi si fonda: “Non vogliamo sentire parlare di pietismi o terapia, facciamo ciò che più ci piace cercando di divertirci, di spronarci l’un l’altro e di mostrare la nostra grande professionalità”. E infatti Magica Musica è già in final, avendo ottenuto il 100% di gradimento dal pubblico e avendo fatto alzare tutti e quattro i giudici.