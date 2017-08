Luca Ward: "Sono stato infedele, ma ora amo solo Giada"

Il Settimanale Nuovo immortala un bacio in barca tra i due attori e un tuffo di coppia rinfrescante. Ward e la Desideri si frequentano da undici anni e da quattro sono marito e moglie. Insieme a loro, al largo della costa laziale ci sono anche i figli, Lupo, 10 anni, e Luna, 8. Tutti insieme si godono l'estate, il sole e la felicità in famiglia. Ma proprio sulle pagine del settimanale il protagonista de "Le tre rose di Eva" ricorda di non essere sempre stato onesto con le donne in gioventù. Ma quelli, appunto, sono solo ricordi: "Sono sposato e innamorato pazzo di Giada, adoro i miei figli e non metterei mai a repentaglio quello che ho costruito con mia moglie. Però penso con allegria e divertimento alle avventure di gioventù".



Intanto, forte dell'amore di Ward, sulle pagine di Nuovo Tv l'attrice confessa: "Anche se ho qualche chilo in più Luca ha occhi solo per me" e aggiunge un messaggio alle donne curvy "Ignorate il giudizio degli altri e abbiate fiducia in voi stesse. Siete sexy".