Luca Guadagnini, il cantante che con la sua voce ricorda la figlia

“Io sono stanco, troppo stanco, così stanco che non voglio più giocare a nessun gioco”. Parole in musica di Luca Guadagnini, cantautore di Genzano Di Roma, che attraverso le note prova a ricordare la figlia Aurora, scomparsa a causa di un tumore quando aveva solo venti mesi. Durante la canzone, lo studio di Tu Si Que Vales è un misto di applausi, lacrime, commozione e dolore. Emozioni fortissime che Luca, ex leader del gruppo Vernice, ha saputo mettere in musica: “Mi è servita molto la musica, organizzare eventi benefici per il Bambin Gesù, Aurora è sempre dentro di me, sarà sempre così, provo a farla rivivere attraverso le mie canzoni”. Tutti i giudici – e il pubblico- sono rimasti colpiti non solo dal talento musicale di Luca ma anche dalle parole splendide del testo: “Sapessi qui la notte com’è buia…tra un’ora sarà sera ma poi tornerà l’Aurora”.