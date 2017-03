Luca Abete a R101 con #NonCiFermaNessuno: intervista doppia a Tortorella-Dini

Luca Abete, inviato di Striscia la Notizia, da due anni a questa parte porta nelle università italiane il suo tour motivazionale "Non ci ferma nessuno", un progetto dedicato ai giovani affinchè credano un po' più in sè stessi. Prima di partire con questo progetto, però, ha realizzzato un'intervista doppia a due speaker di R101, Chiara Tortorella e Paolo Dini: ecco come hanno inseguito i propri sogni.