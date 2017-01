Loredana Lecciso, seno ballerino a Domenica Live

10:55 - Loredana Lecciso va fuori di seno a "Domenica Live". La showgirl pugliese incappa nell'incidente di percorso durante un'esibizione di danza, organizzata a sua insaputa da Barbara d'Urso. Siccome la Lecciso era stata inserita più volte tra “i nuovi mostri” da "Striscia la notizia" per le sue performance da ballerina, la conduttrice ha pensato di dare una nuova possibilità alla sua ospite, ma il risultato è stato un fuori... programma.

Fatale alla Lecciso, che indossava un abito tuta floreale con il décolleté ben in vista, è stata la piroetta cui l'ha costretta il ballerino, che alla fine della performance l'ha presa in braccio provocando l'incidente. La showgirl si è subito coperta, ma ormai era troppo tardi.



Nel suo intervento a Domenica Live la Lecciso ha parlato del suo rapporto con Al Bano, ma non ha voluto affrontare i rumors di un presunto flirt con l'ex marito di Anna Falchi, Stefano Ricucci. Voci che la showgirl aveva già smentito e sulle quali non è voluta ritornare: "Non amo parlare degli assenti e tanto meno di un amico – ha spiegato la Lecciso - Comunque parlarne sarebbe come alimentare il nulla. Barbara noi scherziamo sempre ma in questo momento sono molto seria: non ne voglio parlare".